لوبان تصف حظر ترشحها في الانتخابات بأنه "قنبلة نووية" سياسية

باريس - (د ب أ)

وصفت مارين لوبان، زعيمة اليمين القومي المتطرف في فرنسا، فرض المحكمة قرار حظر يمنعها من الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام، بأنه هجوم ذو دوافع سياسية من جانب خصومها.

وقالت لوبان في باريس، اليوم الثلاثاء: "لقد قامت المؤسسة الحاكمة بإلقاء قنبلة نووية. إذا كانوا يلجأون إلى مثل هذه الإجراءات المتطرفة، فإنه لأننا على وشك الفوز"، في إشارة إلى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.

واتهمت زعيمة اليمين القومي المتطرف منافسيها بتكثيف جهودهم بعد فشل المحاولات السابقة لتقويض سمعتها. ويشار إلى أن لوبان كان ينظر إليها بوصفها المرشحة الأوفر حظا في السباق لخلافة رئيس البلاد إيمانويل ماكرون، الذي لا يحق له الترشح لفترة ولاية ثالثة.

وأدانت المحكمة لوبان 56 عاما باختلاس أموال من الاتحاد الأوروبي، وحكم عليها أمس الاثنين بحظر الترشح لأي منصب عام لمدة خمسة أعوام. ويدخل الحكم حيز التنفيذ بأثر فوري.