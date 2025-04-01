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"أمل الملايين".. اعتقال الشاب التركي بيركاي جيزجين الذي دعم عمدة إسطنبول

02:52 م الثلاثاء 01 أبريل 2025

الشاب التركي بيركاي جيزجين

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(وكالات)

ألقت السلطات التركية القبض على الناشط الشاب بيركاي جيزجين، البالغ من العمر 21 عامًا، والذي كان من أكبر داعمين رئيس بلدية إسطنبول المعتقل، أكرم إمام أوغلو.

وقال محامي الشاب، جميل تشيتشيك، في تصريحات نقلتها صحيفة "جارديان" البريطانية، إن جيزجين تم احتجازه مع أكثر من 50 شخصًا لمدة 4 أيام دون أن يتم إبلاغهم بالتهم الموجهة إليهم.

وصرح المحامي أن "استهداف جيزجين جاء بمثابة محاولة لإرسال رسالة تحذيرية للمتظاهرين المحتملين"، خاصة وأن الشاب كان داعمًا رئيسيًا لإمام أوغلو وملهمًا لشعار "كل شيء سيكون على ما يرام"، الذي استخدمه رئيس بلدية إسطنبول في حملته الانتخابية لعام 2019.

وفي وقت لاحق، مثل جيزجين أمام المحكمة، حيث واجه تهم "إهانة الرئيس" و"مقاومة الشرطة"، رغم أنه لم يكن حاضراً في المظاهرات وقت اعتقاله. وقد ظهر في المحاكمة وهو يتلقى عناقًا سريعًا من علي ماهر باشارير، نائب رئيس كتلة حزب الشعب الجمهوري في البرلمان، الذي وصفه بأنه "أمل الملايين".

وأعرب محامي جيزجين عن اعتقاده بأن موكله "سيُرسل إلى نفس السجن الذي يوجد فيه إمام أوغلو، وسيتعرض على الأرجح لفترة طويلة في الحبس الاحتياطي". وأضاف: "إنه يحب إمام أوغلو وسيلتقي به في السجن. إنه شاب، لكنه شجاع جدًا".

يأتي الاعتقال في إطار موجة واسعة من الاعتقالات التي شملت ما يقرب من ألفي شخص في تركيا بعد اعتقال إمام أوغلو، المنافس السياسي البارز للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بتهم فساد مزعومة.

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