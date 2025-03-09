عميل استخبارات روسي سابق يثير جدلا: نجحنا في تجنيد ترامب

وكالات

أثارت تصريحات ألنور موسييف، العميل السابق في المخابرات الروسية، التي أدلى بها حول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جدلًا واسعًا.

وقال موسييف، ذو أصول كازاخستانية وشغل مناصب وزارية عالية في كازاخستان، إنه في ثمانينات القرن الماضي، أعدت المخابرات الروسية مخططًا لاستقطاب رجال الأعمال الغربيين من أجل التأثير على هذه الدول في المستقبل وكان من ضمنهم دونالد ترامب.

وأشار موسييف، إلى أن ترامب، الذي زار روسيا في عام 1987، تم توظيفه كـ عميل سُمي العميل "كراسنوف".

وبرغم أن ترامب زار روسيا بالفعل في ثمانينات القرن الماضي، إلا أن بعض الخبراء نفوا صحة التصريحات التي أدلى بها موسييف.

وقال الخبير في تاريخ المخابرات الروسية، دانيار دميشيف، الذي يحمل الأصول الكازاخستانية أيضًا، إن موسييف لم يكن يعمل في المكتب المسؤول عن توظيف العملاء الأجانب وقت زيارة ترامب لروسيا، بل كان يعمل في وزارة الدفاع آنذاك.