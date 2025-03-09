توقف خدمات الاتصالات ‏والإنترنت في جنوب سوريا

دمشق - ( د ب أ )

أفاد مسؤول سوري، اليوم الأحد، بتوقف خدمات الاتصالات والإنترنت في محافظتي درعا والسويداء بجنوب البلاد.

ونقلت الوكالة العربية السورية للأنباء ( سانا ) عن مدير فرع اتصالات درعا المهندس أحمد الحريري قوله إن انقطاع الكبل الضوئي الرابط بين درعا ودمشق أدى إلى توقف خدمات الاتصالات والإنترنت عن محافظتي درعا والسويداء.

وأشار الحريري إلى أن هذه الحادثة تأتي نتيجة تعديات متكررة على البنية التحتية للاتصالات، والتي أدت إلى قطع الكبل الضوئي الحيوي الذي يربط المحافظتين بمراكز الاتصالات الرئيسية.

وأكد أن فرق الصيانة التابعة للمؤسسة السورية للاتصالات تعمل على مدار الساعة لإصلاح الأعطال بأسرع وقت ممكن، مشيراً إلى أن العودة إلى الخدمة تعتمد على توفر المواد اللازمة لإتمام عملية الإصلاح بشكل ‏كامل.

وأضاف الحريري أن هذه الحوادث تضر بالمواطنين وتؤثر على استمرارية الخدمات الأساسية، داعياً إلى ضرورة حماية البنية التحتية للاتصالات لضمان استمرارية خدمات الاتصالات والإنترنت على نحو دائم وفعال.