أبو عبيدة: لن تقوم قائمة لأمة الإسلام حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين

وكالات

قال الناطق باسم كتائب القسام أبو عبيدة، إنه لن يكون للأمة الإسلامية شأن حتى تطهر هذه الأرض المقدسة من دنس المحتلين، مشيرًا إلى أن القضية الأساسية للأمة هي استعادة كرامتها عبر تحرير الأراضي.

وأكد الناطق العسكري باسم كتائب القسام في كلمة مصورة: "المقاومة التزمت أمام العالم وبموجب تعهدات الأخوة الوسطاء ببنود اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في غزة، رغم محاولات العدو المراوغة وتنازله عن الكثير من التزاماته التي تُعد حقوقًا أساسية لشعبنا".

وأضاف أبو عبيدة: "العدو يمارس البلطجة والتسويف والعربدة، مشددًا على أن قيادة العدو تحاول التنصل من مراحل الاتفاق، سواءً لتغليب المصلحة الحزبية على حياة أسراهم أو للحصول على غطاء أمريكي لممارسة العدوان".

وأشار أبو عبيدة: "إلى أن الشعب العربي المسلم، الذي يُقدر بـ "أمة المليارين"، يتعرّض للإبادة والتجويع ومحاولة التهجير، داعيًا الأمة للدفاع عن كرامتها قبل أن تطالها يد الظالمين".

وأوضح أبو عبيدة: "العالم شاهد كيف حرصت المقاومة على حسن معاملة أسرى العدو، رغم الظروف القاسية للحرب الهمجية، وأن أقصر الطرق لتحقيق العدالة هي إلزام العدو بما وقع عليه".