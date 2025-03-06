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فيديو| ترامب يلتقي أسرى إسرائيليين مفرج عنهم من غزة

01:06 م الخميس 06 مارس 2025

ترامب

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وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عددا من الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم سابقا من غزة.

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين مخاطبا ترامب: "أنا وعائلتي نعتقد أن الله أرسلك لإطلاق سراحنا.. بإمكانك المساعدة حقا؛ فأنت تمتلك القدرة لفعل ذلك".

وتابعت أسيرة أخرى: "كنت أملنا عندما كنا هناك (في غزة) والآن أنت أملهم".

في المقابل قال ترامب: "لم تفكر إلى أن أتيت.. لم تفكر كيف ستخرج؟"

رد الأسرى: "لا.. بمجرد انتخابك سمعنا أنك تريد أن تفعل لعقد صفقة بأسرع ما يمكن.. كنا سعداء للغاية".

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ترامب أسرى إسرائيليين غزة
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