فيديو| ترامب يلتقي أسرى إسرائيليين مفرج عنهم من غزة

وكالات

استقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الأربعاء، عددا من الأسرى الإسرائيليين الذين أُفرج عنهم سابقا من غزة.

وقال أحد الأسرى الإسرائيليين مخاطبا ترامب: "أنا وعائلتي نعتقد أن الله أرسلك لإطلاق سراحنا.. بإمكانك المساعدة حقا؛ فأنت تمتلك القدرة لفعل ذلك".

وتابعت أسيرة أخرى: "كنت أملنا عندما كنا هناك (في غزة) والآن أنت أملهم".

في المقابل قال ترامب: "لم تفكر إلى أن أتيت.. لم تفكر كيف ستخرج؟"

President Trump met with eight released hostages from Gaza, listening to their heartbreaking stories. They expressed gratitude for his unwavering efforts to bring them & others home.



Hamas' actions have inflicted immense suffering, AND THEIR REIGN OF TERROR MUST BE STOPPED.🇺🇸🇮🇱 pic.twitter.com/Sy0G3fwSqL