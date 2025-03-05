الجيش الأردني يكشف موعد استقبال الدفعة الثانية من الأطفال المرضى بغزة

(وكالات)

صرح العميد الركن مصطفى الحياري، مدير الإعلام العسكري في الجيش الأردني، اليوم الأربعاء، أن استقبال الدفعة الثانية من الأطفال المرضى من قطاع غزة سيتم بعد استكمال علاج الدفعة الأولى وإعادتهم إلى القطاع.

وأوضح الحياري، في تصريحات لإذاعة "جيش إف إم" الأردنية اليوم، أن الأردن ملتزم بعلاج 2000 طفل من غزة، تنفيذًا لتوجيهات العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، الذي تعهد بذلك خلال لقائه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 12 فبراير الماضي بالبيت الأبيض.

وأضاف أن عملية نقل الأطفال المرضى تتم وفق آلية منظمة تشمل استقبال الدفعات وتقديم العلاج المناسب لهم، ثم إعادتهم إلى غزة، استعدادًا لاستقبال حالات جديدة ضمن الدفعة الثانية.

وأشار الحياري إلى أن الدفعة الأولى، التي وصلت يوم الثلاثاء، ضمت 29 طفلًا و44 مرافقًا، وتم نقلهم عبر مسارين، وهم المسار الجوي انطلاقًا من أحد المهابط القريبة من معبر كرم أبو سالم، حيث تم نقلهم عبر أربع طائرات "بلاك هوك" تابعة لسلاح الجو الملكي إلى مطار ماركا في عمان، قبل توزيعهم على المستشفيات الأردنية.



وأيضا المسار البري باستخدام سيارات إسعاف وحافلات عسكرية، حيث عبروا معبر كرم أبو سالم باتجاه جسر الملك الحسين، ومن هناك نُقلوا إلى المستشفيات الأردنية بإشراف وزارة الصحة.

وجاءت هذه التصريحات ردًا على مزاعم تتحدث عن أن استقبال الأردن لآلاف الأطفال الفلسطينيين وعائلاتهم يهدف إلى تهجير سكان غزة تحت غطاء طبي، بحسب الحياري.

ودخلت، أمس الثلاثاء، الدفعة الأولى من الأطفال المرضى من قطاع غزة إلى الأردن عملا بتعهدات الملك عبدالله الثاني.