باستثناء موظف واحد.. وكالة أمريكية تطرد جميع موظفيها تنفيذًا لقرار ترامب

وكالات

أعلنت إدارة كفاءة الحكومة الأمريكية أن مؤسسة Inter-American Foundation سرحت جميع موظفيها من كشوف رواتبها باستثناء موظف واحد.

ووفقا لقسم كفاءة الحكومة الذي يرأسه إيلون ماسك، والمكلف بمكافحة الفساد وترشيد الإنفاق الحكومي، كان عدد الموظفين في الوكالة الفيدرالية المستقلة قبل التخفيضات 48 موظفا، ومتوسط راتب الموظف 131000 دولار سنويا.

وقال قسم كفاءة الحكومة في منشور على منصة "إكس": "تم تخفيض مؤسسة الإنتر أمريكان، وهي وكالة كان عملها الأساسي هو إصدار المنح الخارجية (بميزانية 60 مليون دولار)، إلى الحد الأدنى القانوني (موظف واحد نشط)".

وقد تم إنشاء مؤسسة الإنتر أمريكان من قبل الكونجرس في عام 1969، وهي تصدر منحا لدول أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي من أجل "التنمية المجتمعية المحلية"، وفقا لموقع الوكالة الإلكتروني.

