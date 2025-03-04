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ترامب ينتقد القيود الكندية على البنوك الأمريكية ويصفها بـ"غير العادلة"

05:16 م الثلاثاء 04 مارس 2025

ترامب

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وكالات

وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات حادة للسياسات المالية الكندية، متهمًا أوتاوا بفرض قيود على البنوك الأمريكية، في الوقت الذي يسمح فيه للبنوك الكندية بالعمل بحرية في السوق الأمريكية.

وقال ترامب في منشور على منصته بـ"تروث سوشيال": "كندا لا تسمح للبنوك الأمريكية بمزاولة الأعمال داخل أراضيها، بينما تغزو بنوكهم السوق الأمريكية. هذا يبدو عادلًا، أليس كذلك؟"، في إشارة إلى ما يصفه بازدواجية المعايير في التعاملات المالية بين البلدين.

وتأتي تصريحات ترامب في ظل تصاعد التوترات التجارية بين الولايات المتحدة وكندا، حيث سبق أن انتقد الاتفاقيات الاقتصادية الثنائية، معتبرًا أنها تضر بالمصالح الأمريكية. ولم تصدر الحكومة الكندية حتى الآن أي تعليق رسمي على هذه التصريحات.

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