صور جيبلي بالذكاء الاصطناعي تغزو مواقع التواصل... جدل حول حقوق الملكية ومستقبل الفن العالمي

بي بي سي

أطلقت شركة "أوبن أية آىّ، المالكة لمنصة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، أحدث مولد صور لها من خلال تحديث لمنصتها شات جي بي تي-40، يسمح للمستخدمين بإنشاء صور بأسلوب رسومات جيبلى اليابانية الشهيرة.

وكانت الشركة قد أعلنت الثلاثاء 25 مارس، عن إطلاق تحديث جديد يمكنه توليد الصور داخل جي بي تي -40، بطريقة تتيح للمستخدمين إنشاء صور بأنماط مختلفة، بما في ذلك الأنماط الفوتوجرافية الدقيقة والرسوم المتحركة.

وبحلول يوم الأربعاء، بدأت الميزة فى الظهور للمستخدمين على منصة شات جي بي تي، من الفئات المجانية والمميزة، لتجتاح بعدها منصات التواصل الاجتماعي لتوليد صور رقمية وصور رسوم متحركة وأنمي.

ولكن التريند الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي كان تحويل الصور إلى نمط الرسوم المتحركة بأسلوب استوديو الأنمي الياباني الشهير "ستوديو جيبلي"، والذي أنتج الكثير من أفلام كرتون جيبلى.

بمجرد إطلاق الميزة، استغل المستخدمون هذه الأداة الجديدة لتحويل صورهم الشخصية، وحيواناتهم الأليفة، وحتى بعض الشخصيات السياسية إلى لوحات فنية بأسلوب جيبلى، المشهور بالألوان الزاهية ورسم العيون والوجه بطريقة تشبه أبطال القصص الخيالية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أية آى"، سام ألتمان، أول من نشر صورة له وصور مع بعض موظفي الشركة على حسابه على منصة أكس، وكتب في تغريدة نشر فيها صورة له بشكل أنيمي جيبلى: "تستيقظ لتجد مئات الرسائل: انظر، لقد جعلناك تبدو كفتى أنمي في أسلوب جيبلى!"

وغير ألتمان صورته الشخصية على أكس إلى صورة أنيمي جيبلى، مما زاد من انتشار التريند.

وفي تغريدة أخرى نشر ألتمان صورة له مع مهندس الابتكار في الشركة غابرييل غوه، والذي قام بتطوير التطبيق الجديد، بعد تحويلها إلى كرتون جيبلى، وكتب عليها:

"كان هذا عملًا حقيقيًا بكل الحب غاب @gabeeegoooh، مبروك جابي؛ عمل ممتاز! وهذا ما أنشأناه أثناء البث المباشر."

this was a real labor of love from @gabeeegoooh. congrats gabe; excellent work!



here is what we generated during the livestream: pic.twitter.com/fmHWp4d9AF