صور جيبلي بالذكاء الاصطناعي تغزو مواقع التواصل... جدل حول حقوق الملكية ومستقبل الفن العالمي

بي بي سي

أطلقت شركة "أوبن أية آىّ، المالكة لمنصة الذكاء الاصطناعي شات جي بي تي، أحدث مولد صور لها من خلال تحديث لمنصتها شات جي بي تي-40، يسمح للمستخدمين بإنشاء صور بأسلوب رسومات جيبلى اليابانية الشهيرة.

وكانت الشركة قد أعلنت الثلاثاء 25 مارس، عن إطلاق تحديث جديد يمكنه توليد الصور داخل جي بي تي -40، بطريقة تتيح للمستخدمين إنشاء صور بأنماط مختلفة، بما في ذلك الأنماط الفوتوجرافية الدقيقة والرسوم المتحركة.

وبحلول يوم الأربعاء، بدأت الميزة فى الظهور للمستخدمين على منصة شات جي بي تي، من الفئات المجانية والمميزة، لتجتاح بعدها منصات التواصل الاجتماعي لتوليد صور رقمية وصور رسوم متحركة وأنمي.

ولكن التريند الأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي كان تحويل الصور إلى نمط الرسوم المتحركة بأسلوب استوديو الأنمي الياباني الشهير "ستوديو جيبلي"، والذي أنتج الكثير من أفلام كرتون جيبلى.

بمجرد إطلاق الميزة، استغل المستخدمون هذه الأداة الجديدة لتحويل صورهم الشخصية، وحيواناتهم الأليفة، وحتى بعض الشخصيات السياسية إلى لوحات فنية بأسلوب جيبلى، المشهور بالألوان الزاهية ورسم العيون والوجه بطريقة تشبه أبطال القصص الخيالية.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة "أوبن أية آى"، سام ألتمان، أول من نشر صورة له وصور مع بعض موظفي الشركة على حسابه على منصة أكس، وكتب في تغريدة نشر فيها صورة له بشكل أنيمي جيبلى: "تستيقظ لتجد مئات الرسائل: انظر، لقد جعلناك تبدو كفتى أنمي في أسلوب جيبلى!"

وغير ألتمان صورته الشخصية على أكس إلى صورة أنيمي جيبلى، مما زاد من انتشار التريند.

وفي تغريدة أخرى نشر ألتمان صورة له مع مهندس الابتكار في الشركة غابرييل غوه، والذي قام بتطوير التطبيق الجديد، بعد تحويلها إلى كرتون جيبلى، وكتب عليها:

"كان هذا عملًا حقيقيًا بكل الحب غاب @gabeeegoooh، مبروك جابي؛ عمل ممتاز! وهذا ما أنشأناه أثناء البث المباشر."

this was a real labor of love from @gabeeegoooh. congrats gabe; excellent work!



here is what we generated during the livestream: pic.twitter.com/fmHWp4d9AF — Sam Altman (@sama) March 25, 2025

كما عبر إيلون ماسك، الرئيس التنفيذى لمنصة أكس، عن سعادته بالميزة الجديدة لتشات جي بي تي، وسارع للاحتفال بمشاركة صورة ساخرة له بشخصية رافيكى من فيلم الأسد الملك، وهو يرفع كلب صغير وكأنه "الملك المنتظر لمملكة الإنترنت"، وفي تعليقه على الصورة كتب "صور جيبلى هي موضوع اليوم."

Theme of the day pic.twitter.com/2ioG0StAxL — Elon Musk (@elonmusk) March 26, 2025

ويمكن عمل الصورة بطريقة بسيطة من خلال منصة شات جي بي تي، بالدخول على محادثة جديدة، ورفع اي صورة من على جهازك تريد تغييرها، وكتابة جملة بالإنجليزية:

Convert this photo into a Ghibli-style anime image.

أو بالعربية:

حول هذه الصورة إلى ستايل جيبلى لصور الأنيمي.

ما هو ستديو جيبلى؟

ستديو جيبلى هو شركة متخصصة في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة اليابانية، يقع في طوكيو، أسسه المخرجان هاياو ميازاكي وإيزاو تاكاهاتا والمنتج توشيو سوزوكي، بعد الاستحواذ على أصول توب كراف، في 15 يونيو عام 1985، يتمتع بحضورٍ قويٍ في صناعة الرسوم المتحركة في العالم، وقد لاقى عملهم استحسانًا من الجمهور وحاز على العديد من الجوائز.

وعن فكرة عمل الاستديو، قال ميازاكي، "لا أريد صُنع أفلام يائسة تولّد مشاعر سيئة، أريد صُنع أفلام تقول أن الحياة تستحق أن تُعاش"

وحققت أعماله نجاحا كبيرا وكانت أربعة من أفلامه من بين أعلى عشرة أفلام روائية يابانية ربحًا في التاريخ، كما فازت ثلاثة من أفلامه بجائزة أنيماج غراند بري (The Anime Grand Prix) العالمية، وفاز أربعة منهم بجائزة الأكاديمية اليابانية للرسوم المتحركة، ورشحت سبعة أفلام لجوائز الأوسكار.

وفاز فيلم المخطوفة بجائزة الدب الذهبي لعام 2002 وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2003. كما فاز فيلم توشيو سوزوكي بجائزة جولدن جلوب لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2024، وجائزة بافتا لأفضل فيلم رسوم متحركة، وجائزة الأوسكار لأفضل فيلم رسوم متحركة لعام 2024.

ترامب وأحداث هامة في العالم

تسابقت المواقع والمنصات المختلفة على تحويل الشخصيات السياسية العالمية، وكذلك الأحداث العالمية الهامة إلى صور جيبلى.

وأبدى مستخدمون سعادتهم بهذه الخاصية واستخدامها بشكل إيجابي لتحويل ذكرياتهم إلى صور جميلة.

وقال مستخدم على منصة إكس: "الذكاء الاصطناعي صار يرسم الصور بأسلوب استوديو جيبلى المعروف. الرسم يعطي إحساس راقي وحنين غريب كأنه مشهد من ذكريات قديمة. جربت أرسم بعض صوري القديمة، وطلع شيء فعلًا جميل."

الذكاء الاصطناعي صار يرسم الصور بأسلوب استوديو جيبلي المعروف.

الرسم يعطي إحساس راقي وحنين غريب كأنه مشهد من ذكريات قديمة.

جربت أرسم بعض صوري القديمة، وطلع شيء فعلاً جميل. pic.twitter.com/4YIXwuhp53 — فواز البحر (@fawazalbahar) March 27, 2025

وكان للرئيس الأمريكي دونالد ترامب نصيب كبير من هذه الصور، خاصة في عدة مواقف منها الجدل الذي دار بينه وبين الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، في البيت الأبيض وشارك فيه نائب ترامب جيه دي فانس.

وكذلك أحداث 11 سبتمبر الشهيرة وانهيار برجي مركز التجارة العالمي.

بالإضافة إلى صور لفنانين أجانب وعرب ومشاهد من أفلام وأعمال فنية، مثل فيلم الأب الروحي، وكذلك صور شهيرة مثل الموناليزا.

وأحداث رياضية هامة منها فوز الأرجنتين بكأس العالم الماضية في قطر، ورفع النجم ليونيل ميسي، الكأس للمرة الأولى في تاريخه.

جدل قانوني

وتسببت هذه التطورات الأخيرة في شات جي بي تي في حالة من الجدل حول حقوق الملكية الفكرية، وبحسب تقارير أمريكية فقد وقع أكثر من 400 فنان فى هوليوود، من بينهم بن ستيلر وبول مكارتني، على شكوى ضد شركة أوبن آى وغوغل، يتهمونهما فيها باستخدام أعمال الفنانين دون إذن مناسب.

وهناك من المستخدمين من رفضوا هذه الميزة لأنها تمثل سطوا على حقوق شركة جيبلى.

وقال أحد المستخدمين على إكس: "استخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة أسلوب فيديو جيبلى الشهير...غير أخلاقي. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا التصرف فورًا، فهو يسيء إلى الإبداع الحقيقي ويشوه الفن الأصيل."

"إن استخدام الذكاء الاصطناعي لسرقة أسلوب فيديو جيبلي الشهير هو عمل مقرف وغير أخلاقي. يجب أن يتوقف الجميع عن هذا التصرف فورًا، فهو يسيء إلى الإبداع الحقيقي ويشوه الفن الأصيل." pic.twitter.com/UfXcjHrhku — ماهر عاشور (@maher_toon) March 29, 2025

وحاولت الشركة المعنية تهدئة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعى على الفن التقليدى، وقالت في بيان بأنها تدرك أن الناس سيستخدمون هذه الأدوات لإنشاء محتوى رائع، لكنها تعمل على ضبط السياسات لمراقبة الاستخدام وضمان بقائها ضمن الحدود الأخلاقية المقبولة.