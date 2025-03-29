الشرطة الهولندية: المشتبه به في حادث الطعن بأمستردام مواطن أوكراني

أمستردام- (د ب أ)

ذكرت الشرطة الهولندية، اليوم السبت، أن المشتبه به في حادث الطعن الذي أسفر عن إصابة خمسة أشخاص، وسط أمستردام أمس الأول الخميس، هو مواطن أوكراني.

وحددت الشرطة هوية المشتبه به على أنه رجل/30 عاما/ من شرق أوكرانيا، بعد أن واجهت صعوبة في بادئ الأمر في تحديد هويته حيث كان يحمل عدة بطاقات هوية بأسماء مختلفة.

وشهد الحادث الذي وقع أمس الأول الخميس، طعن رجل أشخاصا بشكل عشوائي بالعديد من السكاكين في شارعين بالقرب من ساحة دام المركزية قبل أن يتمكن سائح من السيطرة عليه.

ولم يتضح الدافع وراء الهجوم.

وقالت الشرطة إن خمسة أشخاص أصيبوا، وإن حالة اثنين مستقرة بعد تعرضهما لجروح خطيرة.

وأصيب المشتبه به، الذي كان حجز غرفة في فندق قريب وقت الهجوم، في الساق وتم نقله إلى السجن بعد أن تلقي العلاج في المستشفى.

ومن المقرر أن يمثل أمام قاضي التحقيق يوم الثلاثاء المقبل.

ومن بين الأشخاص المصابين امرأة /19 عاما/ من أمستردام، وامرأة بلجيكية/ 73 عامًا/ ورجل بولندي /26 عامًا/ ومواطنان أمريكيان و امرأة /67 عامًا/ ورجل /60 عامًا/.

ووقعت الجريمة في واحدة من أكثر المناطق السياحية ازدحامًا في العاصمة الهولندية.