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أمريكا تلغي التأشيرة لأكثر من 300 طالب بسبب التظاهر

09:15 م الخميس 27 مارس 2025

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

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وكالات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، "ألغينا التأشيرة الطلابية لأكثر من 300 شخص قاموا بالتظاهر وتخريب الباحات الجامعية".

وأضاف روبيو، أن "التأشيرة الطلابية غرضها الدراسة وليست للنشاط الاجتماعي وتمزيق الحرم الجامعي".

وتعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، فور تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في 20 يناير الماضي، باعتقال وترحيل الطلاب الأجانب الناشطين والداعمين للقضية الفلسطينية.

وزعمت الإدارة الأمريكية أن المشاركين في التظاهرات فقدوا حقوقهم في البقاء في البلاد بسبب دعمهم لحركة حماس، وبناءً عليه، يمكن لوزارة الأمن الداخلي أن تبدأ في إجراءات الترحيل ضد حاملي البطاقة الخضراء بسبب مجموعة واسعة من الأنشطة الإجرامية المزعومة، بما في ذلك دعم جماعة إرهابية.

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وزير الخارجية الأمريكي إلغاء التأشيرة الطلابية ترامب
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