مسؤول إيراني: لم نغلق جميع سبل التفاوض ومستعدون للتفاوض غير المباشر

وكالات

قال رئيس المجلس الاستراتيجي للعلاقات الخارجية في إيران سعادة كمال خرازي، الخميس، إن طهران لم تغلق جميع سبل التفاوض ومستعدة للتفاوض غير المباشر.

وأوضح خرازي، أن الرسائل المتناقضة من المسؤولين الأمريكيين حرب نفسية، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تحاول ترويج سياسة إما الحرب أو التفاوض.

وأفادت تقارير إعلامية غربية، برصد هبوط قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز "بي 2 سبيريت" في قاعدة عسكرية بجزيرة دييجو جارسيا بالمحيط الهندي على بعد حوالي 5 آلاف كيلومتر من إيران.

وذكر موقع "يو كيه ديفينس جورنال" البريطاني، المتخصص في الشؤون الأمنية والعسكرية، أنه تم رصد 5 قاذفات شبحية من طراز "بي 2 سبيريت" إلى جانب طائرات نقل عسكري من طراز "سي 17 أيه جلوبال ماستر"، أثناء هبوطها في قاعدة دييجو جارسيا.

وأوضح الموقع البريطاني، أن الاستعدادات التي سبقت إقلاع القاذفات من قواعدها في أمريكا، تشير إلى عملية محتملة، في ظل الغارات الأمريكية على جماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن.

وقبل أيام، أوضح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، أن الولايات المتحدة ستستخدم القوة العسكرية ضد إيران في ظروف معينة إذا تم دفع واشنطن إلى ذلك، معربا عن استعداد الإدارة الأمريكية للوصول إلى هدفها مع إيران عن طريق الدبلوماسية و"إن لم نستطع فالبديل ليس خيارا جيدا".

وأكد ويتكوف، أنه لا يمكن للولايات المتحدة السماح لإيران بالمضي قدما في الحصول على ترسانة نووية فهذا غير ممكن ولن يحدث.