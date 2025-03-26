اليوم.. "الأطباء" تعقد مؤتمرًا صحفياً للتعليق على "المسئولية الطبية"

كتب- أحمد جمعة:

يعقد الدكتور أسامة عبدالحي، نقيب الأطباء، مؤتمرًا صحفياً، ظهر اليوم، الثلاثاء؛ للتعليق على موافقة البرلمان على قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.

وكان مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وافق بشكل نهائي على مشروع قانون المسئولية الطبية وسلامة المريض، بعد مناقشات مكثفة شملت تعديلات جوهرية على العقوبات المفروضة في حالات الخطأ الطبي.

شهدت الجلسة البرلمانية موافقة المجلس على مقترح النائب عبدالهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بتخفيض الحدين الأدنى والأقصى للغرامات المقررة عند وقوع خطأ طبي محقق. حيث تم تقليل الحد الأدنى للغرامة من 100 ألف جنيه إلى 10 آلاف جنيه، بينما خُفض الحد الأقصى من مليون جنيه إلى 100 ألف جنيه.

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