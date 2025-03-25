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ترامب: أدعم وقف تمويل الإذاعة الوطنية فقد كان إهدارًا للمال العام

10:28 م الثلاثاء 25 مارس 2025

دونالد ترامب

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وكالات

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه يدعم وقف تمويل الإذاعة الوطنية، مشيرًا إلى أن "هذا التمويل كان فقط إهدارًا للمال العام".

وأضاف ترامب، "مئات المليارات يجري هدرها في الولايات المتحدة بفعل الفساد، وهناك الكثير من أوجه الفساد وإدارة الكفاءة الحكومية تعمل على تقليل الهدر في الوكالات الحكومية".

وفي وقتٍ سابق من مارس الجاري، أنهت الإدارة الأمريكية تمويل محطات بث الإذاعات الأمريكية الموجهة للخارج، بما في ذلك إذاعة أوروبا الحرة، وإذاعة آسيا الحرة، وشبكات البث في الشرق الأوسط، وأمرت بمنح إجازة لنحو 1300 موظف في إذاعة صوت أمريكا.

وتبنى دونالد ترامب منذ تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة في يناير الماضي، سياسة تهدف إلى تخفيض الإنفاق الفيدرالي، والتي تتولى مسؤوليته وزارة الكفاءة الحكومية التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك.

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