مصر وأمريكا تبحثان جهود التهدئة في غزة وتعزيز التعاون الثنائي

وكالات

أجرى الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اليوم الاثنين، اتصالًا هاتفيًا مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين حول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية والتطورات الإقليمية، لا سيما الوضع في غزة.

وتناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الأسرى، وتحقيق التهدئة، وخفض التصعيد، وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة.

وتم التأكيد خلال الاتصال على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، بما يتماشى مع رؤية الإدارة الأمريكية لإنهاء أكثر من سبعة عقود من الصراع في المنطقة.

واستعرض عبد العاطي خلال الاتصال عملية التحديث والتطوير الشاملة التي تشهدها مصر تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى الإنجازات التي تحققت في هذا الإطار خلال السنوات الأخيرة، والتي حظيت بإشادة المؤسسات الدولية، وعلى رأسها صندوق النقد الدولي، في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد المصري.

من جانبه، أشاد المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف بالعلاقات الوثيقة التي تجمع بين مصر والولايات المتحدة، مؤكدًا على الدور المحوري الذي تضطلع به القاهرة في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي، لا سيما جهودها المشتركة مع قطر لإيجاد حل يضمن إطلاق سراح الأسرى وتثبيت وقف إطلاق النار في غزة.