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سانا: حزب الله يستهدف بقذائف مدفعية محطة مياه عين التنور بسوريا

07:36 م الإثنين 17 مارس 2025

أرشيفية

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وكالات

أفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا)، بأن حزب الله اللبناني يستهدف بقذائف مدفعية محطة مياه عين التنور في ريف حمص الغربي.

وفي سياق منفصل، قال الرئيس اللبناني جوزيف عون، إن "ما يحدث على الحدود الشرقية والشمالية الشرقية لا يمكن أن يستمر ولن نقبل باستمراره"، مشيرًا إلى أنه أعطى توجيهات للجيش بالرد على مصادر النيران.

وخلال الساعات الأخيرة، وقعت اشتباكات عسكرية على الحدود السورية اللبنانية، وقصف متبادل بين الجيش السوري وعناصر من حزب الله اللبناني، بحسب ما ذكرته وزارة الدفاع السورية.

واندلعت الاشتباكات عندما تعرضت مجموعة من عناصر الجيش السوري ومراسلين إعلاميين لهجوم صاروخي، أدى إلى إصابة أحد الصحفيين بجروح، بحسب ما أعلنته السلطات السوري.

وأظهرت مقاطع فيديو انتشارًا كثيفًا لعناصر الجيش السوري وتحليق طائرة مسيرة من طراز "شاهين" لمراقبة الوضع المتوتر على الحدود.

وعلق الجيش اللبناني على الاشتباكات، قائلًا إن مناطق تقع داخل الأراضي اللبنانية تعرضت لقصف من داخل الأراضي السورية.

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حزب الله سوريا عين التنور لبنان
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