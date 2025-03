بالفيديو.. عواصف وأعاصير وحرائق مدمرة تضرب أمريكا وسقوط قتلى

كتب- أحمد مرسي الحبروني:

ضربت عاصفة واسعة النطاق الولايات المتحدة يوم الجمعة، متسببة في حوادث مميتة، وأضرار في المباني، واندلاع أكثر من 100 حريق في عدة ولايات وسطى، مما استدعى إصدار أوامر إخلاء في بعض المناطق. كما شهدت ولايتا ميزوري وأركنساس أكثر من عشرة أعاصير، وسط تحذيرات من تهديدات إضافية تمتد إلى وادي المسيسيبي خلال الليل، وإلى الجنوب العميق يوم السبت.

وأكدت وزارة السلامة العامة في تكساس مصرع ثلاثة أشخاص يوم الجمعة، في حوادث سير منفصلة بسبب ضعف الرؤية، والرياح العاتية، والأتربة المتطايرة. كما سجلت السلطات نحو 24 حادث سير في ذلك اليوم.

وفي وقت متأخر من مساء الجمعة، أكدت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية وقوع إعصارين بالقرب من مدينة سانت لويس الكبرى، حيث أطلقت مقاطعة سانت تشارلز صافرات الإنذار الخارجية للتحذير من الإعصار.

كما تم الإبلاغ عن ما يقرب من 150 حريقًا في أوكلاهوما، وفقًا لما ذكره آندي جيمس، رئيس إدارة مكافحة الحرائق في خدمات الغابات بالولاية. كما أفادت دورية الطرق السريعة في أوكلاهوما أن الرياح العاتية تسببت في انقلاب عدة شاحنات نقل ثقيل.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية طقسًا قاسيًا عبر مساحة واسعة من الولايات المتحدة، تشمل أكثر من 100 مليون شخص. وأشارت التوقعات إلى هبات رياح تصل سرعتها إلى 80 ميلاً في الساعة (حوالي 130 كم/ساعة) تمتد من الحدود الكندية إلى ولاية تكساس.

وحذر الخبراء من استمرار التهديدات الجوية خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع احتمال كبير لوقوع أعاصير مدمرة ورياح قوية في ولايتي ميسيسيبي وألاباما يوم السبت، فيما قد تشهد بعض المناطق على الساحل الشرقي فيضانات مفاجئة يوم الأحد.

وأوضح خبراء الأرصاد أن هذه التقلبات الحادة ليست غير مألوفة في شهر مارس، حيث تؤدي المنظومات الجوية إلى تساقط ثلوج كثيفة وعواصف ثلجية في المناطق الباردة، بينما تتسبب في عواصف رعدية شديدة وأعاصير في المناطق الدافئة.

We are working several overturned semis across the state. This one is on US 183 just south of Hobart. We have also suspended the transportation of oversized loads in many counties to try and prevent situations like this one. pic.twitter.com/odF5Obp4QN