بالفيديو.. ترامب ونجل ماسك يظهران سويًا في حديقة البيت الأبيض

كتب- أحمد مرسي الحبرونى:

شوهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستمتع بلحظة مؤثرة مع ابن إيلون ماسك، "إكس"، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة.

وظهر الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا ممسكًا بيد الطفل البالغ من العمر أربع سنوات أثناء سيرهما جنبًا إلى جنب، قبل أن يصعدا على متن المروحية الرئاسية "مارين وان"، في مشهد التُقط في مقاطع فيديو وصور انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورافقهما الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ودوج كوين، أثناء توجههم إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يستعد ترامب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه الشهير مارالاغو.

وقد لقيت هذه اللحظة العفوية تفاعلًا واسعًا على الإنترنت، حيث علّق ماسك نفسه على إحدى الصور قائلًا: "هذه صورة سعيدة."

