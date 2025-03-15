بالفيديو.. ترامب ونجل ماسك يظهران سويًا في حديقة البيت الأبيض

كتب- أحمد مرسي الحبرونى:

شوهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وهو يستمتع بلحظة مؤثرة مع ابن إيلون ماسك، "إكس"، في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض يوم الجمعة.

وظهر الرئيس البالغ من العمر 78 عامًا ممسكًا بيد الطفل البالغ من العمر أربع سنوات أثناء سيرهما جنبًا إلى جنب، قبل أن يصعدا على متن المروحية الرئاسية "مارين وان"، في مشهد التُقط في مقاطع فيديو وصور انتشرت بسرعة على وسائل التواصل الاجتماعي.

ورافقهما الملياردير إيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لشركة تسلا ودوج كوين، أثناء توجههم إلى بالم بيتش بولاية فلوريدا، حيث يستعد ترامب لقضاء عطلة نهاية الأسبوع في منتجعه الشهير مارالاغو.

وقد لقيت هذه اللحظة العفوية تفاعلًا واسعًا على الإنترنت، حيث علّق ماسك نفسه على إحدى الصور قائلًا: "هذه صورة سعيدة."

🚨 NOW: President Trump just boarded Marine One with Elon Musk’s son, Lil X.



The little guy looks so freaking excited while jumping around next to Trump! 😆



Trump then helped Lil X on the helicopter, and Elon followed shortly after.

pic.twitter.com/jB8fS1NYTY — Nick Sortor (@nicksortor) March 14, 2025

وانهالت التعليقات التي أشادت بالمشهد، حيث وصف بعض المستخدمين ترامب بأنه "الجد بالتبني" للصغير "إكس". وكتب أحدهم: "هذا ألطف شيء رأيته اليوم!"، بينما قال آخر: "يبدو أن ترامب هو الجد الروحي لـ(إكس).. لحظة دافئة! آمل أن يكبر (إكس) ليقدر الحياة التي يعيشها."

وتفاوتت ردود الفعل بين من أشادوا بصورة ترامب كرجل عائلة، وآخرين رأوا أنه يؤدي دور "الجد" بامتياز، حيث وصفه أحدهم بأنه "رائع في دور الجد الحنون."

وليست هذه المرة الأولى التي يخطف فيها الصغير "إكس" الأضواء خلال لقاء مع ترامب. ففي الشهر الماضي، خلال زيارة للبيت الأبيض، ظهر الطفل في المكتب البيضاوي، حيث قدمه ترامب مازحًا بالقول: "إنه شخص رائع وذكي للغاية.

The picture that wins the internet today pic.twitter.com/BBhGRCkdnX — Tesla Owners Silicon Valley (@teslaownersSV) March 14, 2025

وأثارت زيارة "إكس" حينها ضجة كبيرة على الإنترنت، خاصة بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يقوم بتصرفات طفولية مثل العبث بأنفه ثم مسح يده على المكتب، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المستخدمين.