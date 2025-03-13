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موريتانيا تعلن نجاح وقف تسرب الغاز من حقل "آحميم"

02:45 م الخميس 13 مارس 2025

تسرب الغاز

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نواكشوط - (د ب أ)

أعلنت وزارة البترول والطاقة الموريتانية اليوم الخميس أن جهود وأعمال وقف تسرب الغاز من حقل آحميم الكبير للغاز قد تكللت بالنجاح.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، إن عملية سد تسرب فقاعات الغاز قد تكللت بالنجاح وذلك بإنزال وتركيب المعدات الفنية وتثبيتها على رأس البئر وتم توقيف التسرب بشكل تام، مشيرا إلى أن الفرق الفنية معززة بالمعدات ستواصل مراقبة البئر من باب الاحتراز.

وتتولى شركة بريتش بتروليوم (بي بي) وكوسموس إنرجي الأمريكية تصدير الغاز من حقل الغاز المشترك بين موريتانيا والسنغال الذي بدأ الإنتاج منذ أسابيع .

وبدأت موريتانيا والسنغال بالتعاون مع بي بي تصدير الغاز رسميا ليصبح هذان البلدان منتجين للغاز الطبيعي المسال.

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تسرب الغاز حقل آحميم موريتانيا
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