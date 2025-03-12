زيلينسكي: يجب أن نضاعف إنتاجنا من الأسلحة لمواجهة التهديدات الروسية

وكالات

شدد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الأربعاء، على ضرورة أن تضاعف أوكرانيا إنتاجها من الأسلحة لمواجهة التهديدات الروسية.

وقال زيلينسكي، إن تطوير أوكرانيا إنتاجها من الأسلحة والطائرات المسيرة ضروري لمواجهة روسيا وضمان أمن أوكرانيا، مضيفا "يجب أن يتأكد شركاؤنا من إلزام روسيا بعدم الخداع بينما تواصل ضرباتها".

وأشار زيلينسكي، إلى أن إدارته تواصل العمل الدبلوماسي لضمان تكثيف الضغط على روسيا من أجل التوصل إلى سلام حقيقي، مؤكدا أنه يجب تحرير الأسرى الأوكرانيين