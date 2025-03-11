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الأردن يرحب بدمج قوات "قسد" ضمن مؤسسات سوريا

10:37 ص الثلاثاء 11 مارس 2025

قوات سوريا الديمقراطية

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عمان- ( د ب أ)

رحبت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية بالاتفاق، الذي أعلن باندماج قوات سوريا الديمقراطية (قسد) ضمن مؤسسات الجمهورية العربية السورية .

واعتبرت الوزارة أن الاتفاق "خطوة مهمة نحو إعادة بناء سوريا على الأسس التي تضمن وحدتها وسيادتها وتخلصها من الإرهاب، وتحفظ حقوق كل أبناء الشعب السوري".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، اليوم الثلاثاء، عن الناطق الرسمي باسم الوزارة، سفيان القضاة، تأكيده "دعم الأردن للشقيقة سوريا واستعداده تقديم كل ما يستطيع من أجل دعم وإسناد الشعب السوري لتجاوز المرحلة الانتقالية التي يريد لها أن تكون منطلقا تاريخيا؛ لإعادة بناء سوريا الوطن الحر المستقر ذي السيادة، وذلك من خلال عملية سورية – سورية يشارك فيها مختلف أطياف الشعب السوري، وتحفظ حقوقه كافة، وتحميهم من الفوضى والفتنة والصراع".

وتوصلت الحكومة المركزية السورية أمس الاثنين إلى اتفاق مع قوات قسد التي تسيطر على شمال شرق البلاد، يشمل وقفا لإطلاق النار ودمج القوة الرئيسية المدعومة من الولايات المتحدة هناك في الجيش السوري.

وتم التوقيع على الاتفاق من جانب الرئيس المؤقت أحمد الشرع ومظلوم عبدي، قائد قسد التي يقودها الأكراد وتدعمها الولايات المتحدة.

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الأردن قوات سوريا الديمقراطية قسد الإرهاب
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