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إيران.. خامنئي يأمر بالشراكة القصوى مع أفغانستان

11:05 م الأحد 09 فبراير 2025

على خامئني

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كابول - (د ب أ)
أعلن القنصل العام الإيراني في مزار شريف، على رضا أحمدي، أن علي خامنئي المرشد الأعلى الإيراني أصدر أوامره "بالشراكة القصوى مع أفغانستان".

ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" عن علي رضا أحمدي قوله، إن إيران، وفقا لتوجيهات علي خامنئي، تؤكد على أقصى مستويات التفاعل مع أفغانستان.

وأضاف أحمدي أن المرشد الإيراني يعتقد أن مشاكل المنطقة يجب أن تُحل من جانب دول المنطقة ذاتها، وفقا لما ذكرته وكالة خاما برس الأفغانية.

وقال أحمدي إن إيران، وفقا لسياساتها ومبادئها، تدعم أي إجراء يساهم في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأكد القنصل العام الإيراني في مزار شريف أيضا أن الأولوية الرئيسية لإيران مع أفغانستان هي "تطوير العلاقات الاقتصادية".

وأضاف ان هذا يتماشى مع الهدف الأوسع المتمثل في تعزيز الاستقرار والنمو المتبادل بين البلدين.

وأشار إلى أن إيران، مثلها مثل الدول الأخرى، لا تعترف بحركة طالبان، لكن طهران لديها علاقات دبلوماسية واقتصادية واسعة مع الحركة.

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علي خامئني إيران أفغانستان
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