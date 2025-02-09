جنود إسرائيليون: قلقون من الملاحقة القانونية بالخارج

وكالات

قال جنود إسرائيليون قاتلوا في قطاع غزة لموقع "بلومبرج" إنهم يواجهون خطر الملاحقة القضائية المحتملة في الخارج بسبب قتالهم بالقطاع.

وأفاد موقع بلومبرج بأن الجماعات الإسرائيلية تأخذ التهديدات بملاحقة الجنود على محمل الجد وتطلب منهم حذف صورهم من مواقع التواصل.

وذكر أن القلق من اعتقال جنود إسرائيليين في الخارج دفع بعض شركات التأمين إلى إضافة رسوم جديدة على السفر.

وتعرض جنود وضباط الاحتلال الإسرائيلي إلى ملاحقات قضائية أثناء زيارتهم للخارج بتهمة ارتكاب جرائم حرب بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

ففي 28 يناير الماضي، أفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، بأن هيئة الهجرة بنيوزيلندا تطلب من الإسرائيليين تفاصيل عن خدمتهم العسكرية كشرط لدخول البلاد.

وفي وقتٍ سابق من يناير الماضي، كانت السلطات القضائية في البرازيل قد أصدرت أمرًا للشرطة بتوقيف جندي إسرائيلي والتحقيق معه بتهم تتعلق بارتكابه جرائم في غزة، وذلك بناءً على شكوى جنائية تقدمت بها "مؤسسة هند رجب" الحقوقية، لكنه فر من البلاد.

وبعد تكرار هذه الحالات، فرض جيش الاحتلال الإسرائيلي قيودًا على التغطية الإعلامية التي تشمل عسكريين أثناء مشاركتهم في مهام قتالية فعلية وسط مخاوف متزايدة من احتمال تعرض أفراد من قوات الاحتياط لإجراءات قانونية خلال سفرهم إلى الخارج بسبب اتهامات تتعلق بتورطهم في جرائم حرب في غزة.