بدء التصويت في الانتخابات البرلمانية فى كوسوفو

بريشتينا - (أ ب)

بدأ الناخبون في كوسوفو الإدلاء بأصواتهم، اليوم الأحد، في الانتخابات البرلمانية التي تعد اختبارا رئيسيا لرئيس الوزراء، ألبين كورتي، الذي حقق حزبه الحاكم فوزا ساحقا قبل أربع سنوات.

وهذه هي المرة الأولى منذ الاستقلال في عام 2008 التي يكمل فيها برلمان كوسوفو فترة ولاية كاملة مدتها أربع سنوات.

ومن المقرر أن تحدد الانتخابات من الذي سيقود الجانب الكوسوفي في المفاوضات بشأن تطبيع العلاقات مع صربيا، والتي توقفت مجددا في العام الماضي.

ومن المقرر أن يدلي نحو مليوني شخص مؤهلين للتصويت بأصواتهم في 941 مركز اقتراع، حيث سينتخبون 120 نائبا من بين نحو 600 مرشح من 27 تجمعا سياسيا. كما يخوض الانتخابات مرشح مستقل واحد.

ويخصص البرلمان الكوسوفي 20 مقعدا للأقليات بغض النظر عن نتائج الانتخابات، منها عشرة مقاعد للأقلية الصربية.

وأعلن رئيس اللجنة المركزية للانتخابات، كريشنيك رادونيكي، أن عملية التصويت بدأت في الساعة 0600 بتوقيت جرينتش، وأنها من المقرر أن تنتهي في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش.

وتعد كوسوفو، التي يبلغ عدد سكانها 6ر1 مليون نسمة، واحدة من أفقر البلدان في أوروبا حيث يقل الناتج المحلي الإجمالي السنوي عن ستة آلاف يورو للشخص الواحد.

ومن المقرر أن يراقب عملية التصويت فريق مكون من 100 مراقب من الاتحاد الأوروبي و18 من مجلس أوروبا ونحو 1600 آخرين من المنظمات الدولية أو المحلية.