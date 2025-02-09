نتنياهو يرهن تطبيع العلاقات مع السعودية بأسلحة إيران

(وكالات)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن التوصل إلى اتفاق تطبيع مع المملكة العربية السعودية مرهون بتأكد إسرائيل من أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية، مشيرًا إلى أن هذا الشرط يمثل جزءًا من استراتيجية إسرائيل لإعادة تشكيل خريطة التحالفات في الشرق الأوسط، وذلك حسبما نقلت عنه موقع "واينت" العبري.

وأوضح نتنياهو خلال مقابلة مع شبكة "فوكس نيوز" الأمريكية، أن التطبيع مع الرياض سيصبح ممكنًا "عند إكمال التغيير في الشرق الأوسط، وعندما تقطع إسرائيل المحور الإيراني أكثر مما فعلته حتى الآن".

كما كشف أنه ناقش هذا الملف خلال لقائه الأخير في واشنطن مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث كان منع طهران من امتلاك السلاح النووي أحد الموضوعات المحورية في المحادثات.

وأضاف نتنياهو أن القضاء على حركة "حماس" وحرمان إيران من تطوير برنامجها النووي سيشكلان عوامل حاسمة في تحقيق اتفاق تطبيع مع السعودية ودول أخرى في المنطقة.

ملفات الشرق الأوسط على طاولة نتنياهو

المقابلة التي بثتها "فوكس نيوز" تناولت أيضًا قضايا إقليمية أخرى، من بينها الأوضاع في قطاع غزة، وملف تهجير سكانه ضمن ما يُعرف بـ"خطة ترامب"، بالإضافة إلى مسألة القضاء على "حماس"، وإطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين، والتطورات المتعلقة بالبرنامج النووي الإيراني.

وتؤكد تصريحات نتنياهو بأن تطبيع العلاقات مع السعودية لن يتحقق بمعزل عن الملفات الأمنية الكبرى التي تشغل إسرائيل، وعلى رأسها التهديد الإيراني.