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فقدان أكثر من 30 شخصا في انهيار أرضي بجنوب غرب الصين

03:08 م السبت 08 فبراير 2025

انهيار أرضي بالصين

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بكين- (د ب أ)

أدى انهيار أرضي في مدينة يبين، بإقليم سيتشوان بجنوب غرب الصين إلى دفن 10 أسر على الأقل وفقدان أكثر من 30 شخصا، حتى الساعة الخامسة مساء اليوم السبت، حسب تلفزيون الصين المركزي.

وأفاد تلفزيون الصين المركزي أن الحادث وقع حوالي الساعة 11 و50 دقيقة صباحا، مضيفا أن الرئيس الصيني شي جين بينج أمر بمهمة بحث وإنقاذ شاملة في المنطقة، حسب وكالة بلومبرج للأنباء اليوم.

وكان تسعة أشخاص قد لقوا حتفهم في انهيارات أرضية وفيضانات في جنوب الصين في يونيو الماضي.

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