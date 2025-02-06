نيجيريا.. مصرع 17 طفلًا في حريق بمدرسة إسلامية

(وكالات)

أعلنت وكالة إدارة الطوارئ في نيجيريا، اليوم الخميس، أن 17 طفلًا على الأقل لقوا مصرعهم، وأصيب عدد آخر بجروح خطيرة، إثر اندلاع حريق داخل مدرسة إسلامية في ولاية زامفارا شمال غربي البلاد.

وذكرت الوكالة الوطنية لإدارة الطوارئ، في بيان رسمي، أن الحريق اندلع مساء الأربعاء في منطقة كاورا نامودا، بينما كان نحو 100 طفل داخل المدرسة.

وأسفر الحادث عن إصابة 17 طفلًا بحروق بالغة، حيث يتلقون العلاج في عدة مستشفيات.

ولم تتضح بعد أسباب اندلاع الحريق، فيما أعلنت السلطات فتح تحقيق رسمي لكشف ملابساته.

من جانبه، أعرب الرئيس النيجيري بولا تينوبو عن تعازيه لأسر الضحايا، داعيا المؤسسات التعليمية إلى إعطاء الأولوية لسلامة الطلاب واتخاذ التدابير اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.