أطباء بلا حدود: 870 فلسطينيًا استشهدوا بالضفة منذ 7 أكتوبر 2023
11:40 ص الخميس 06 فبراير 2025
وكالات
قالت منظمة أطباء بلا حدود في بيان، اليوم الخميس، إن الضفة الغربية المحتلة شهدت تصاعدا كبيرا في استخدام القوات الإسرائيلية والمستوطنين للعنف الجسدي بحق الفلسطينيين منذ بدء الحرب في غزة.
وأشارت المنظمة إلى استشهاد نحو 870 فلسطينيا وإصابة أكثر من 7100 آخرين بالضفة الغربية منذ أكتوبر 2023 وحتى يناير 2025.
وأوضحت المنظمة الدولية، أنها سجلت 694 هجوما على مرافق الرعاية الصحية في الضفة الغربية مع حصار القوات الإسرائيلية للمستشفيات منذ أكتوبر 2023.
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