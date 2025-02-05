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السلطات الأفغانية تعلق بث محطة إذاعية نسائية

12:47 م الأربعاء 05 فبراير 2025

أفغانستان

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إسلام آباد - (د ب أ)

علقت وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية بث محطة إذاعية نسائية، حسبما جاء في بيان رسمي.

وقالت الوزارة إن تعليق البث يرجع إلى "انتهاكات في سياسات البث" و " الاستخدام غير الملائم للترخيص".

وتواجه محطة بيجوم الإذاعية، التي تم إطلاقها عام 2021، اتهامات بتقديم محتوى لقناة تلفزيونية خارج البلاد.

وعلى الرغم من التحديات التي تواجه الساحة الإعلامية الأفغانية، فإن عدة محطات إذاعية نسائية مستمرة في العمل في البلاد.

ويأتي تعليق بث محطة بيجوم الإذاعية في الوقت الذي تتحدث فيه مجموعات الدفاع عن الاعلام عن تزايد القيود على حرية الاعلام في أفغانستان منذ عودة حركة طالبان للحكم.

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أفغانستان وزارة الإعلام والثقافة الأفغانية محطة إذاعية نسائية
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