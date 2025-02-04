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إصابة 5 أشخاص في عملية إطلاق النار في مدرسة بالسويد

03:14 م الثلاثاء 04 فبراير 2025

عملية إطلاق النار في مدرسة بالسويد

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وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإصابة أشخاص عدة في إطلاق نار بمدرسة في السويد.

ونقلت رويترز عن الشرطة السويدية، أنه تم إطلاق النار على 4 أشخاص في مدرسة ريسبيرجسكا بمدينة أوريبرو.

ووفقًا للشرطة السويدية، فإن 5 أشخاص أُصيبوا بالرصاص، ولم يتضح بعد مدى إصاباتهم.

وقالت صحيفة "أفتون بلادت"، إن الشرطة تجري حاليًا عملية كبيرة في مدرسة ريسبيرجسكا، مضيفة أن الشرطة تقول إن هذا التهديد يمثل عنفًا مميتًا.

وقال أحد الأشخاص المحاصرين في المدرسة، "لقد سمعنا عدة طلقات نارية في الخارج".

وفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة السويدية، يقوم المستشفى في أوريبرو بإخلاء وحدات الطوارئ والعناية المركزة تحسبًا لعلاج ضحايا إطلاق النار في المدرسة.

ومن جانبها، لم تعلق آسا سفينباك، مسؤولة الصحافة للرعاية الصحية في منطقة أوريبرو، بشأن وجود أفراد مصابين في المستشفى.

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