إصابة 5 أشخاص في عملية إطلاق النار في مدرسة بالسويد

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإصابة أشخاص عدة في إطلاق نار بمدرسة في السويد.

ونقلت رويترز عن الشرطة السويدية، أنه تم إطلاق النار على 4 أشخاص في مدرسة ريسبيرجسكا بمدينة أوريبرو.

ووفقًا للشرطة السويدية، فإن 5 أشخاص أُصيبوا بالرصاص، ولم يتضح بعد مدى إصاباتهم.

𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗢𝗿𝗲𝗯𝗿𝗼, 𝗦𝘄𝗲𝗱𝗲𝗻



According to information reported by Aftonbladet, the hospital in Örebro is clearing out its emergency and intensive care units in anticipation of treating victims from the school shooting.



Åsa…