إصابة 5 أشخاص في عملية إطلاق النار في مدرسة بالسويد

وكالات

أفادت وكالة "رويترز" للأنباء، اليوم الثلاثاء، بإصابة أشخاص عدة في إطلاق نار بمدرسة في السويد.

ونقلت رويترز عن الشرطة السويدية، أنه تم إطلاق النار على 4 أشخاص في مدرسة ريسبيرجسكا بمدينة أوريبرو.

ووفقًا للشرطة السويدية، فإن 5 أشخاص أُصيبوا بالرصاص، ولم يتضح بعد مدى إصاباتهم.

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𝗦𝗰𝗵𝗼𝗼𝗹 𝘀𝗵𝗼𝗼𝘁𝗶𝗻𝗴 𝗶𝗻 𝗢𝗿𝗲𝗯𝗿𝗼, 𝗦𝘄𝗲𝗱𝗲𝗻



According to information reported by Aftonbladet, the hospital in Örebro is clearing out its emergency and intensive care units in anticipation of treating victims from the school shooting.



Åsa… pic.twitter.com/MVt9VN8m0B — Tommy Robinson 🇬🇧 (@TRobinsonNewEra) February 4, 2025

وقالت صحيفة "أفتون بلادت"، إن الشرطة تجري حاليًا عملية كبيرة في مدرسة ريسبيرجسكا، مضيفة أن الشرطة تقول إن هذا التهديد يمثل عنفًا مميتًا.

وقال أحد الأشخاص المحاصرين في المدرسة، "لقد سمعنا عدة طلقات نارية في الخارج".

🚨🇸🇪#BREAKING:



SCHOOL SHOOTING IN ÖREBRO, SWEDEN.



A suspected school shooting has occurred at Risbergska School in central Örebro, with reports of automatic gunfire. Police launched a major operation.



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وفقًا للمعلومات التي أوردتها الصحيفة السويدية، يقوم المستشفى في أوريبرو بإخلاء وحدات الطوارئ والعناية المركزة تحسبًا لعلاج ضحايا إطلاق النار في المدرسة.

ومن جانبها، لم تعلق آسا سفينباك، مسؤولة الصحافة للرعاية الصحية في منطقة أوريبرو، بشأن وجود أفراد مصابين في المستشفى.