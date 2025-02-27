الرئيس عون: الدستور وخطاب القسم يشكلان خارطة طريق بناء لبنان

بيروت- (د ب أ)

قال الرئيس اللبناني جوزف عون، اليوم الخميس، إن الدستور وخطاب القسم يشكلان خارطة طريق لبناء لبنان.

واستقبل الرئيس عون في قصر بعبدا الرئاسي رئيس مجلس أمناء وقف البر والإحسان ورئيس مجلس أمناء جامعة بيروت العربية الدكتور عمار حوري على رأس وفد، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وأضاف الرئيس عون: "لقد تعب لبنان من حروب الآخرين على أرضه، ومن تحارب سياسييه ومسؤوليه، ويحق له أن يأخذ فترة نقاهة سياسية واقتصادية وأمنية."

وأشار إلى أن "الحكومة نالت بالأمس ثقة المجلس النيابي، ونأمل ألا يضع أحد العصي في دواليب تنفيذ بيانها الوزاري، علما أن الوزراء يضعون نصب عيونهم مهمة المساهمة في بناء الدولة".

وشدّد على "أننا وضعنا الأمور على المسار الصحيح، ونأمل أن تتضافر جهود الجميع وتعاونهم لتحقيق الهدف المشترك وهو بناء الدولة الجديدة".

وكرر الرئيس عون أن " العالم ينتظرنا، وعلينا أن نثبت له أننا أصبحنا قادرين على إدارة مقدرات البلاد بطريقة فيها الكثير من الشفافية والعدالة بما يحفظ كرامة الجميع ويعيد الثقة بين المواطنين ودولتهم كما وبين لبنان والخارج".

وكان الرئيس اللبناني تعهّد في خطاب القسم الحفاظ على الميثاق ووثيقة الوفاق الوطني والالتزام بتطبيقها بما يخدم المصلحة الوطنية العليا .