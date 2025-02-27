إعلان

الدفاعات الجوية الروسية تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

11:06 ص الخميس 27 فبراير 2025

الدفاع الجوي الروسي

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، أكثر من نصفها فوق مقاطعة أوريول، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومقاطعة بيلجورود، ومسيرة واحدة أخرى فوق أراضي جمهورية القرم "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.


لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الدفاعات الجوية الروسية مسيرة أوكرانية طائرة مسيرة أوكرانية موسكو
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

هَلَّ هِلاَلُهُ

المزيد

إعلان

أول أيام رمضان 2025.. السبت أم الأحد بداية الصيام؟
رسميا.. الخريطة الكاملة لمسلسلات وبرامج رمضان على قنوات "MBC" ومنصة "شاهد" (صور)