الدفاعات الجوية الروسية تدمر 19 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل

موسكو- (د ب أ)

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، في بيان اليوم الخميس، أن قوات الدفاع الجوي الروسية اعترضت ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، أكثر من نصفها فوق مقاطعة أوريول، خلال الليلة الماضية.

وقال البيان "خلال الليلة الماضية، اعترضت أنظمة الدفاع الجوي المناوبة ودمرت 19 طائرة مسيرة أوكرانية، من بينها 12 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة أوريول، و3 فوق كل من أراضي مقاطعة كورسك ومقاطعة بيلجورود، ومسيرة واحدة أخرى فوق أراضي جمهورية القرم "، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.





