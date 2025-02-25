وكالات

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، "نريد منح الغزيين خيارًا لمغادرة القطاع".

وأضاف، "أعدنا 192 أسيرًا، وأؤكد لكم أننا سنعيد جميع الأسرى إلى إسرائيل". حيث سلمت حركة حماس حتى الآن 7 دفعات من الأسرى الإسرائيليين ضمن صفقة التبادل.

وأشار نتنياهو إلى العمليات العسكرية في الضفة الغربية، قائلًا "سنبقى في مخيمات الضفة طالما كان ذلك ضروريًا".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي، "جهنا ضربات قوية لإيران وهدفنا الرئيس هو ألا تتمكن من حيازة سلاح نووي".

وأعربت إسرائيل عن تأييدها لخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة إلى مصر والأردن، المقترح الذي رفضته القاهرة وعمان بشكل قاطع، مؤكدين حق الفلسطينيين في أرضهم.

وقال الناطق باسم القوى الوطنية والشعبية في مخيم طولكرم بالضفة الغربية، إن الاحتلال الإسرائيلي هدم 26 مبنى سكنيًا في المخيم.

وأضاف، أن الاحتلال الإسرائيلي هدم 100 شقة سكنية، وحرق 10 منازل ودمر 300 محل تجاري منذ بدء الاجتياح.

واقتحم رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، الجمعة، مخيم طولكرم شمالي الضفة، معلنًا توسيع العمليات العسكرية في الضفة عقب تفجيرات ثلاث حافلات بشكل متزامن في موقفين مختلفين للسيارات بمدينة بات يام في تل أبيب، الخميس الماضي، دون أن تُسجل أي إصابات.

والعبوات الناسفة التي انفجرت في الحافلات تزن كل واحدة منها 5 كيلوجرامات، مع وجود كتابة على إحداها تشير إلى "الانتقام من مخيم طولكرم"، حسبما كشفته القناة 12 الإسرائيلية.

ويمارس الاحتلال تهجيرًا ممنهجًا تجاه الفلسطينيين في الضفة، إذ أكد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس إجلاء 40 ألف فلسطيني من مخيمات جنين وطولكرم ونور شمس بالضفة، قائلًا إنه لن يسمح لسكان تلك المخيمات بالعودة إليها، حيث أصدر تعليمات للجيش بالاستعداد للبقاء فترة أطول في مخيمات الضفة في محاولة لفرض واقع جديد على الأرض.