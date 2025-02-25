بوليتيكو: دول أوروبية تعارض تسليم الأصول الروسية المجمدة لأوكرانيا

وكالات



قالت صحيفة "بوليتيكو"، إن حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة بشأن الاستيلاء على الأصول السيادية الروسية التي تم تجميدها.



وأفادت الصحيفة، بأن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، عارضوا تسليم الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد إلى أوكرانيا.



ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة، أن سبب هذه المعارضة يكمن في الاعتقاد بأن وجود الأصول المجمدة يعتبر ميزة محتملة للاتحاد الأوروبي في مفاوضات السلام المحتملة وهناك خوف من أن يؤدي تسليمها إلى رد فعل سلبي لدى المستثمرين الأجانب.



كما نقلت "بوليتيكو" عن دبلوماسي أوروبي قوله، إنه "إذا كانت روسيا تريد استعادة الأموال المجمدة فعليهم أن يقدموا شيئًا في المقابل".



وأضافت الصحيفة، أن حكومات الاتحاد الأوروبي منقسمة أيضًا بشأن ما إذا كان سيثبت للرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الاتحاد ما زال يتمتع ببعض القوة.



وقام الاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة واليابان بتجميد حوالي 300 مليار دولار أمريكي من الأصول الروسية بعدما أعلنت موسكو بدء عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا. منها حوالي 5 إلى 6 مليارات دولار في الولايات المتحدة، ومعظمها في أوروبا.