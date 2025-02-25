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موسكو تستعد لإطلاق أول ترام ذاتي القيادة

10:56 ص الثلاثاء 25 فبراير 2025

موسكو تستعد لإطلاق أول ترام ذاتي القيادة

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(وكالات)

تستعد موسكو لإطلاق أول ترام ذاتي القيادة في روسيا، حيث من المقرر أن يبدأ تشغيله المنتظم مع الركاب في الخريف المقبل.

وأعلن مكسيم ليكسوتوف، نائب عمدة موسكو لشؤون النقل والصناعة، أن المشروع دخل مرحلته النهائية، وسيتم تشغيل الترام ذاتي القيادة بالكامل على الخط رقم 10 في منطقة ستروجينو.

واجتاز الترام، المطور وفق نموذج "ليفينوك-موسكو"، المرحلة الأولى من الاختبارات بنجاح، فيما تستمر المرحلة الثانية بسلاسة. ورغم تشغيله المستقل، سيبقى موظف من دائرة النقل داخل المقصورة لمراقبة الأداء وضمان أعلى مستويات الأمان.

وأكد ليكسوتوف أن هذا المشروع، الذي يتم بإشراف عمدة موسكو سيرجي سوبيانين، يُعد الأول من نوعه عالميًا، حيث لم تنظم أي مدينة أخرى نقلًا منتظمًا للركاب عبر هذه التقنية حتى الآن. وأوضح أن الاختبارات السابقة أثبتت موثوقية التكنولوجيا وسلامتها لجميع مستخدمي الطريق.

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