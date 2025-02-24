أول تعليق لعائلة الإسرائيلي الذي قبّل رأس عناصر القسام (فيديو)

وكالات

علقت عائلة الأسير الإسرائيلي عومير شيم توف، الذي أطلق سراحه، السبت، على اللقطات التي ظهر فيها ابنهم وهو يقبّل رأس اثنين من عناصر حركة حماس كانا يقفان بجانبه.

وأظهرت لقطات فيديو مقاومين من كتائب القسام، وهم يصطحبون عومير إلى منصة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، حيث لوح للحشد أمام الكاميرات وحمل شهادة الإفراج عنه قبل تسليمه إلى الصليب الأحمر، وقبل رأس اثنين من مقاومي كتائب القسام كانوا بجانبه.

ويقول مالكي والد عومير إن ابتسامة ابنه العريضة في مراسم تسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر تلخص شخصيته، موضحًا خلال حديثه للقناة 12 الإسرائيلية إن "عومير أصبح أنحف... لكنه مبتهج، إنه أكثر شخص إيجابي في العالم".

بدورها قالت سارة، جدة عومير إن "هذا هو حفيدها، يتعامل مع الجميع. حتى مع حماس... يحبونه حتى هناك".

Israeli hostage freed in a prisoner exchange kisses Hamas fighter on the head. pic.twitter.com/MmdjfY487D — Clash Report (@clashreport) February 22, 2025

ومن جانبها زعمت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه تم توجيه عومير أثناء وقوفه على المنصة بتقبيل رأس اثنين من مقاومي حماس الملثمين. وقبل لقطة التقبيل يظهر شخص يحمل كاميرا وهو يهمس في أذن عومير، حسب ادعاء الصحيفة العبرية.

وأطلقت حماس سراح الإسرائيلي شيم توف في عملية تبادل ضمن المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بينها وبين إسرائيل الذي دخل حيز التنفيذ الشهر الماضي.

وشملت العملية أيضا الإفراج عن خمسة أسرى آخرين كانوا في غزة منذ هجوم 7 أكتوبر 2023، إضافة إلى شخصين كانا أسيرين لديها منذ نحو عقد.