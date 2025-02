أول تعليق لعائلة الإسرائيلي الذي قبّل رأس عناصر القسام (فيديو)

وكالات

علقت عائلة الأسير الإسرائيلي عومير شيم توف، الذي أطلق سراحه، السبت، على اللقطات التي ظهر فيها ابنهم وهو يقبّل رأس اثنين من عناصر حركة حماس كانا يقفان بجانبه.

وأظهرت لقطات فيديو مقاومين من كتائب القسام، وهم يصطحبون عومير إلى منصة في مخيم النصيرات بوسط قطاع غزة، حيث لوح للحشد أمام الكاميرات وحمل شهادة الإفراج عنه قبل تسليمه إلى الصليب الأحمر، وقبل رأس اثنين من مقاومي كتائب القسام كانوا بجانبه.

ويقول مالكي والد عومير إن ابتسامة ابنه العريضة في مراسم تسليم الأسرى إلى الصليب الأحمر تلخص شخصيته، موضحًا خلال حديثه للقناة 12 الإسرائيلية إن "عومير أصبح أنحف... لكنه مبتهج، إنه أكثر شخص إيجابي في العالم".

بدورها قالت سارة، جدة عومير إن "هذا هو حفيدها، يتعامل مع الجميع. حتى مع حماس... يحبونه حتى هناك".

Israeli hostage freed in a prisoner exchange kisses Hamas fighter on the head. pic.twitter.com/MmdjfY487D