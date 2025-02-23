نتنياهو: جاهزون في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال ضد أعدائنا

وكالات

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، إن بلاده تقاتل من أجل ضمان مستقبلها أمام "وحوش نهضت لإبادتنا".

وأكد نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يخوض حربا ضارية على سبع جبهات ضد من "يسعون إلى إبادتنا"، مشددا على تمسكه بأهداف الحرب وهي إعادة الأسرى وتدمير قدرات حماس وإزالة التهديدات ضد مواطنيه.

وأشار نتيناهو، إلى أنه تمت إعادة 192 أسيرا حتى الآن منذ بداية الحرب، مؤكدا أن حكومته لن تتخلى عن واجب استعادة جميع الأسرى بكل الوسائل.

وعبّر نتنياهو، عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب على قرار تزويد إسرائيل بأسلحة جديدة ونوعية سيكون لها أثر كبير في القتال، مضيفا "تمكنا من تفكيك منظومات إرهابية بنيت حولنا بدعم إيراني على مدى عشرات السنين".

وأكد نتنياهو، على جاهزية جيش الاحتلال الإسرائيلي في أي لحظة للعودة إلى أعلى مستويات القتال ضد أعدائه، لافتا إلى أن الشروط التي وضعتها حكومته منذ البداية لإنهاء الحرب واضحة وأهمها أن حماس لن تحكم غزة من جديد.

وأوضح نتنياهو، أن قوات الاحتلال ستبقى تقاتل في الضفة الغربية، مشيرا إلى أنه لأول مرة منذ عشرات السنين أدخلت دبابات إلى الضفة.