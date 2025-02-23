مسؤولون إسرائيليون: نتوقع عودة القتال خلال أسبوعين إذا لم تقدم حماس تنازلات

وكالات

قالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية نقلا عن مصادر، اليوم الأحد، إن قرار وقف الإفراج عن 600 أسير فلسطيني محاولة لإعادة تشكيل قواعد اللعبة مع حماس.

ونقلت الصحيفة العبرية عن وزير شارك بالمشاورات، قوله إنه إذا وافقت حماس على مواصلة إطلاق سراح الأسرى فستستمر المرحلة الأولى.

وأشارت مصادر، إلى أن القيادة السياسية تعتقد أن حماس تريد استمرار الصفقة وقد تكون مستعدة لتقديم تنازلات، مؤكدة أن القيادة السياسية الإسرائيلية لها سوابق في الخطأ في تقدير مواقف حماس.

وأوضحت المصادر، أنه إذا رفضت حماس التنازل فيتوقع عودة القتال في أسبوعين مع تولي إيال زمير رئاسة الأركان.

وذكرت شبكة "سي إن إن" نقلا عن مبعوث ترمب للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، اليوم الأحد، أنه يتوقع المضي نحو المرحلة الثانية من الاتفاق في غزة ويجب تمديد المرحلة الأولى.

وأشار ويتكوف، إلى أن لدى رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خط أحمر واضح هو أن حماس لا يمكن أن تكون جزءا من حكم غزة، موضحا أنه سأزور الشرق الأوسط هذا الأسبوع وقد يكون ذلك الأربعاء.

ولفت ويتكوف، إلى أن زيارته للشرق الأوسط هدفها التفاوض بشأن الاتفاق بين حماس وإسرائيل، مؤكدا أنه سيجري مفاوضات من أجل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق غزة.