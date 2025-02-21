ترامب: تفاجأت برفض مصر والأردن لخطة التهجير رغم المليارات التي قدمناها لهما

القاهرة- مصراوي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه تفاجأ بعدم ترحيب مصر والأردن بالخطة التي طرحها بشأن غزة، بالرغم من أن الولايات المتحدة تقدم لهما مليارات الدولارات سنويا.

وتابع الرئيس الأمريكي خلال تصريحات لـ "فوكس نيوز" الجمعة: "نتنياهو غاضب بشأن ما حدث لجثث لأطفال الإسرائيليين أمس وله الحق في أن يكون كذلك، فهذه المشاهد لا تصدق ووحشية للغاية ولا يمكن تخيل حدوث ذلك في العصر الحديث".

وأوضح ترامب: "عدد من الأسرى الذين أطلق سراحهم كانوا بحالة سيئة للغاية ويبدو كأنهم خرجوا من معسكر اعتقال سابق بألمانيا، إضافة إلى أن حماس تحاول الإفراج عن الأسرى الذين هم في حالة جيدة أولا"

وأكد الرئيس الأمريكي خلال تصريحاته: استطلاعات الرأي تظهر أنني أحظى بشعبية كبيرة".