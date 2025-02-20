السودان يستدعي سفيره في كينيا.. ويحذر من احتضان "حكومة موازية"

(وكالات)

استدعى السودان، اليوم الخميس، سفيره في كينيا للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية استضافة كينيا اجتماعات لقادة الدعم السريع، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر قناة "العربية".

ووصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، كينيا بأنها "أصبحت جزءًا من العدوان" على السودان، محذرة من أن احتضان نيروبي لما وصفته بـ"الحكومة الموازية" والذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني.

وأكدت الخارجية السودانية أن الخرطوم لن تتهاون في اتخاذ "الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي"، داعية كينيا إلى التراجع عن هذه الخطوة التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع.

وكان الدعم السريع قد شن عدد من المجازر خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها نحو 200 مدني. في المقابل أعلنت القوات المسلحة السودانية تقدمها في عدد من المحاور وسيطرتها على عدد من المناطق في الخرطوم وولاية دارفور.