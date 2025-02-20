إعلان

السودان يستدعي سفيره في كينيا.. ويحذر من احتضان "حكومة موازية"

05:13 م الخميس 20 فبراير 2025

وزارة الخارجية السودانية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

(وكالات)

استدعى السودان، اليوم الخميس، سفيره في كينيا للتشاور، في خطوة تعكس تصاعد التوتر بين البلدين على خلفية استضافة كينيا اجتماعات لقادة الدعم السريع، وذلك وفقًا لما أفادت به مصادر قناة "العربية".

ووصفت وزارة الخارجية السودانية، في بيان رسمي، كينيا بأنها "أصبحت جزءًا من العدوان" على السودان، محذرة من أن احتضان نيروبي لما وصفته بـ"الحكومة الموازية" والذي يشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي السوداني.

وأكدت الخارجية السودانية أن الخرطوم لن تتهاون في اتخاذ "الإجراءات اللازمة لحماية أمنها القومي"، داعية كينيا إلى التراجع عن هذه الخطوة التي قد تزيد من تعقيد الأوضاع.

وكان الدعم السريع قد شن عدد من المجازر خلال الأيام الماضية والتي راح ضحيتها نحو 200 مدني. في المقابل أعلنت القوات المسلحة السودانية تقدمها في عدد من المحاور وسيطرتها على عدد من المناطق في الخرطوم وولاية دارفور.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

وزارة الخارجية السودانية السودان يستدعي سفيره في كينيا السفير السوداني بكينيا قادة الدعم السريع
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

تنويه جوي عاجل.. موجة باردة خلال ساعات وأمطار على 7 مناطق
إمساكية شهر رمضان 2025 في مصر.. مواعيد الصلاة والإفطار والسحور
بعد قليل.. المركزي يحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض.. ما هي أقرب التوقعات؟