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روسيا: قلقون من خطط أوروبية محتملة لنشر قوات عسكرية بأوكرانيا

01:27 م الخميس 20 فبراير 2025

المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف

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(وكالات)

قال القصر الرئاسي الروسي "الكرملين"، اليوم الخميس، إن شعبية الرئيس الأوكراني فولديمير زيلينسكي تتراجع بشكل واضح، مشيرًا إلى أن هناك خلافات بين كييف والإدارة الأمريكية الجديدة بشأن تسوية النزاع.

وعبر الكرملين عن قلقه إزاء تقارير تتحدث عن خطط أوروبية لنشر قوات عسكرية على الأراضي الأوكرانية، مشددًا على أن هذه المسألة تثير قلق موسكو في ظل استمرار النزاع المسلح.
وأكدت موسكو أن هناك اتفاقًا مبدئيًا مع الإدارة الأمريكية الجديدة على أن الحل في أوكرانيا يجب أن يتم بالوسائل السلمية، مشيرة إلى أن واشنطن لم تعد تتبنى نهج الإدارة السابقة التي كانت "تحارب روسيا حتى آخر أوكراني".
كما أعلن الكرملين أن روسيا والولايات المتحدة اتفقتا على استئناف الحوار في جميع المجالات، وسط مؤشرات على تحول في الموقف الأمريكي تجاه الأزمة الأوكرانية.
وفيما يتعلق بملف تبادل السجناء، لم يستبعد الكرملين إمكانية مواصلة عمليات الإفراج المتبادل عن المعتقلين بين روسيا والولايات المتحدة، في خطوة قد تعزز التقارب بين البلدين.



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