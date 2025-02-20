الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يحضر أول جلسة استماع في محاكمته بتهم التمرد

سول- (د ب أ)

ظهر الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول اليوم الخميس في أول جلسة استماع أولية في محاكمته الجنائية، على خلفية اتهامه بقيادة تمرد، مما يجعله أول رئيس يخضع للمحاكمة الجنائية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن يون، الذي يخضع أيضا لمحاكمة لاتهامه بالتقصير، دخلت مرحلتها النهائية، تم اتهامه خلال الشهر الماضي بالتمرد على خلفية فرضه الأحكام العرفية.

وعٌقدت جلسة الاستماع الأولية في محكمة سول المركزية الجزئية في جنوب سول، وانتهت بعد 13 دقيقة، حيث قررت المحكمة عقد جلسة استماع أخرى في 24 مارس المقبل.





