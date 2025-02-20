الصليب الأحمر يتسلم جثامين الأسرى الإسرائيليين الأربعة بغزة

وكالات

تسلّمت لجنة الصليب الأحمر الدولي، منذ قليل، جثامين أربعة أسرى إسرائيليين في غزة من فصائل المقاومة الفلسطينية، ضمن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وأعدّت فصائل المقاومة منصة لعملية التسليم في إحدى النقاط بمنطقة خانيونس جنوبي قطاع غزة، تضمنت صورة لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يبدو فيها وكأنه "مصاص دماء" قضى على أسراه الأربعة المقرر تسليم جثامينهم اليوم.

وأُرفقت الصورة بتعليق: "قتلهم مجرم الحرب نتنياهو وجيشه النازي بصواريخ الطائرات الحربية الصهيونية".

كما وضعت فصائل المقاومة صورة أخرى تتضمن مقاتلا فلسطينيا تجذّرت قدماه بالأرض في مواجهة دبابات وآليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، مرفقة بتعليق باللغتين العربية والعبرية: "عودة الحرب = عودة الأسرى في توابيت".

كذلك استعرضت المقاومة بعضا من الصواريخ التي خُضبت رؤوسها بالدماء في دلالة على قتل الأسرى الإسرائيليين في غزة بنيران إسرائيلية، فوق لافتة عرضية كتب فيها "ما كنا لنغفر أو ننسى وكان الطوفان موعدنا".

ووجّهت حركة المقاومة الفلسطينية "حماس" رسالة إلى عائلات الأسرى الإسرائيليين القتلى، اليوم الخميس، قائلة "إلى عائلات بيباس وليفشتس كنا نفضل عودة أبنائكم أحياء لكن قادتكم اختاروا قتلهم ومعهم 17881 طفلا فلسطينيا".

وقالت حركة حماس في بيان، إن كتائب القسام والمقاومة حرصت في مراسم تسليم جثامين الأسرى على مراعاة حرمة الموتى والاحتلال لم يراع حياتهم أحياء.

وأكدت حماس، أنها حافظت على حياة أسرى الاحتلال وقدمت لهم ما تستطيع وتعاملت معهم بإنسانية لكن جيشهم قتلهم مع آسريهم، موضحة أن "جيش العدو قتل أسراه بقصف أماكن احتجازهم وحكومته النازية تتحمل المسؤولية بعد أن عرقلت اتفاق التبادل مرارا".

ولفتت حماس، إلى أن "المجرم نتنياهو يتباكى على جثامين أسراه في محاولة مكشوفة للتنصل أمام جمهوره من تحمل مسؤولية قتلهم"، مشددة على أن المقاومة بذلت كل ما في وسعها لحماية الأسرى إلا أن القصف الهمجي للاحتلال حال دون إنقاذ كل الأسرى.

وشددت حماس، على أن التبادل هو الطريق الوحيد لإعادة الأسرى أحياء ومحاولة استعادتهم بالقوة أو العودة للحرب لن تسفر إلا عن خسائر.

من جانبه، قالت إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، إن الأسرى الإسرائيليين الأربعة القتلى احتجزوا شرقي خان يونس بجنوب غزة في منطقة عمل فيها الجيش 4 شهور تقريبا.

وأشارت هيئة البث العبرية، إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستعد لاستلام جثامين الأسرى الـ4 من نقطة واحدة جنوبي قطاع غزة.

وأفادت القناة 24 العبرية، بأن الصليب الأحمر وصل إلى خان يونس جنوبي غزة تمهيدا لتسلم جثامين الأسرى.

وذكرت القناة 12 العبرية، أن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تراجع عن نية مسبقة لديه بالمشاركة في مراسم استلام جثامين الأسرى الأربع.