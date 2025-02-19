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إزالة اسم نيجيريا من القائمة السوداء لتأجير الطائرات العالمية

05:22 م الأربعاء 19 فبراير 2025

إزالة اسم نيجيريا من القائمة السوداء

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أبوجا – (أ ش أ)

قال الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة يونايتد نيجيريا إيرلاينز، أوسيتا أوكونكو، اليوم الأربعاء، إنه تمت إزالة اسم نيجيريا من القائمة السوداء لتأجير الطائرات العالمية.

وأوضح أوكونكو-في تصريح نقلته صحيفة "ذا بانش" النيجيرية-: أن بلاده لم تعد مدرجة في قائمة الدول المحظورة من المشاركة في سوق تأجير الطيران العالمي، ما يمهد الطريق لتحسين الوصول إلى فرص تأجير الطائرات.

وبحسب أوكونكو، كانت نيجيريا تعتبر في السابق سوقًا عالية المخاطر، ما يجعل من الصعب على شركات الطيران استئجار الطائرات، ولكن مع تحسن التصنيف، أصبحت لدى المشغلين الآن فرص أفضل.

وأضاف أوكونكو أن نيجيريا كانت مصنفة على أنها عالية المخاطر للغاية، ولم يكن هناك أي عمل تجاري تقريبًا مع نيجيريا، ولكن الآن اختفت المخاطر العالية ونأمل أن يكون السعر تنافسيًا".

ومن المتوقع أن يسهل هذا التطوير عملية شراء الطائرات لشركات الطيران النيجيرية، مما يدعم قطاع الطيران في البلاد ويعزز عمليات شركات الطيران.

هذا المحتوى من

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