ظن أنهما فلسطينيان.. أمريكي أطلق 17 رصاصة على إسرائيليين

اعترف منفذ الهجوم على سائحين إسرائيليين بولاية فلوريدا الأمريكية، مردخاي برافمان، أنه نفذ الهجوم لاعتقاده أن من في السيارة هما فلسطينيان.

وألقت قوات الشرطة القبض على برافمان عقب الهجوم، الأحد، حيث أطلق 17 رصاصة على سيارة الإسرائيليين في ميامي بيتش بولاية فلوريدا.

وقالت السلطات المحلية إنها اعتقلت رجلًا من ولاية فلوريدا الأمريكية، ووجهت إليه تهمتين بالشروع في القتل بعد إطلاق النار على سيارة بها رجلان كان يظن أنهما فلسطينيان، لكن تبين أنهما سائحين إسرائيليين.

وأفادت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي بولاية فوليردا الأمريكية، ديد دانييلا ليفين كافا، بأن ممثلي الادعاء المحليين وجهوا تهمة ارتكاب جريمة كراهية لرجل من فلوريدا قالت الشرطة إنه أطلق النار على رجلين كان يعتقد أنهما فلسطينيان لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان.

