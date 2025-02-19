ظن أنهما فلسطينيان.. أمريكي أطلق 17 رصاصة على إسرائيليين

وكالات

اعترف منفذ الهجوم على سائحين إسرائيليين بولاية فلوريدا الأمريكية، مردخاي برافمان، أنه نفذ الهجوم لاعتقاده أن من في السيارة هما فلسطينيان.

وألقت قوات الشرطة القبض على برافمان عقب الهجوم، الأحد، حيث أطلق 17 رصاصة على سيارة الإسرائيليين في ميامي بيتش بولاية فلوريدا.

وقالت السلطات المحلية إنها اعتقلت رجلًا من ولاية فلوريدا الأمريكية، ووجهت إليه تهمتين بالشروع في القتل بعد إطلاق النار على سيارة بها رجلان كان يظن أنهما فلسطينيان، لكن تبين أنهما سائحين إسرائيليين.

وأفادت رئيسة بلدية مقاطعة ميامي بولاية فوليردا الأمريكية، ديد دانييلا ليفين كافا، بأن ممثلي الادعاء المحليين وجهوا تهمة ارتكاب جريمة كراهية لرجل من فلوريدا قالت الشرطة إنه أطلق النار على رجلين كان يعتقد أنهما فلسطينيان لكن تبين أنهما زائران إسرائيليان.

NEW: Radical Florida Jewish man arrested after allegedly trying to m*rder two Palestinians, only to find out that they were Israeli Jews visiting the U.S.



27-year-old Mordechai Brafman was arrested after firing 17 shots at victim Ari Rabi and his father.



Brafman told police… pic.twitter.com/kxM4EaQl6u — Collin Rugg (@CollinRugg) February 18, 2025

وأوضح موقع دائرة الإصلاح في مقاطعة ميامي ديد إن المشتبه به، مردخاي برافمان البالغ من العمر 27 عامًا، وُجهت إليه تهمتان بالشروع في القتل وجرى احتجازه يوم الأحد بسبب إطلاق النار يوم السبت.

وكشف تقرير للشرطة أن برافمان قال خلال استجوابه إنه في أثناء قيادته شاحنته في ميامي بيتش، رأى شخصين كان يعتقد أنهما فلسطينيان، فأوقف سيارتهما وأطلق النار عليهما، لكنهما لم يلقيا حتفهما.

وقال مسؤولون بالشرطة إن أحدهما أُصِيب برصاصة في كتفه بينما أُصيِب الآخر في ساعده، كما تبين أنهما زائران إسرائيليان وليسا فلسطينيين.

ونقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن داستن تيشلر، محامي برافمان، قوله "إنهما يتعاونان تمامًا مع سلطات إنفاذ القانون ويقران بخطورة الادعاءات"، زاعمًا أن برافمان كان يعاني من أزمة نفسية حادة تسببت في خوفه على حياته.

وشهدت الولايات المتحدة الأمريكية في الآونة الأخيرة حوادث عنف مشابهة ضد المسلمين عامة والفلسطينيين خاصة، بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة في السابع من أكتوبر 2024.

مثل محاولة إغراق طفلة فلسطينية أمريكية تبلغ من العمر 3 سنوات بتكساس في ديسمبر الماضي، واستشهد طفل فلسطيني أمريكي عمره 6 سنوات طعنا بـ إيلينوي في أكتوبر 2023.

وطعن رجل فلسطيني أمريكي في تكساس، كما تعرض رجل مسلم في مدينة نيويورك للضرب، فضلًا عن شن هجوم عنيف من قِبل حشد على متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين في كاليفورنيا.

كما تم إطلاق نار على 3 طلاب فلسطينيين أمريكيين في ولاية فيرمونت الأمريكية في نوفمبر 2023.