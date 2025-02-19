ليلًا.. روسيا تهاجم أوكرانيا بنحو 167 مسيرة

وكالات

قالت القوات الجوية الأوكرانية، "روسيا هاجمتنا ليلًا بـ 167 مسيرة، أسقطنا 106 منها"، مضيفة "واستهدفت موسكو مدينة سومي شمال شرق البلاد بصاروخين".

وشنت مسيرات روسية هجمات متفرقة في أوكرانيا، إذ سمع دوي انفجارات في العاصمة كييف وانقطعت الكهرباء في مدينة أوديسا، بينما أعلنت روسيا أنها تصدت وأسقطت 21 مسيرة أوكرانية في غضون ساعة أمس الثلاثاء.

وسمع دوي انفجارات عنيفة في كييف، نتيجة لهجوم روسي بالمسيرات، ولم يعرف ما إذا كان هذه الانفجارات ناجمة عن إصابات محققة للمسيرات الروسية أم لوسائل التصدي لها من قبل الدفاعات الجوية الأوكرانية، بحسب روسيا اليوم.

وقال رئيس بلدية أوديسا، هينادي تروخانوف، في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء، إن القوات الروسية هاجمت المدينة بالطائرات المسيرة، مما أدى إلى انقطاع الكهرباء والمياه والتدفئة عن معظم سكانها.

وأوديسا، المطلة على البحر الأسود، هدف متكرر للهجمات الروسية في الحرب المستمرة منذ نحو 3 سنوات وخاصة المنشآت في الموانئ الثلاثة بالمدينة وحولها.