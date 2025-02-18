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بسبب عقب سيجارة.. رجل يتسبب بكارثة في محل ألعاب نارية بالصين (فيديو)

03:37 م الثلاثاء 18 فبراير 2025

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وكالات

انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل يتسبب في إشعال النيران بمتجر لبيع الألعاب في الصين.

وظهر في الفيديو المنتشر، رجل يلقي أعقاب سيجارة من نافذة أحد المباني لتسقط على ألعاب نارية، متسببًا في حدوث حريق كبير بعد انفجار هذه الألعاب.

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سيجارة ألعاب نارية الصين
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