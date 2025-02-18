بسبب عقب سيجارة.. رجل يتسبب بكارثة في محل ألعاب نارية بالصين (فيديو)
03:37 م الثلاثاء 18 فبراير 2025
وكالات
انتشر مقطع فيديو على منصات التواصل الاجتماعي ظهر فيه رجل يتسبب في إشعال النيران بمتجر لبيع الألعاب في الصين.
وظهر في الفيديو المنتشر، رجل يلقي أعقاب سيجارة من نافذة أحد المباني لتسقط على ألعاب نارية، متسببًا في حدوث حريق كبير بعد انفجار هذه الألعاب.
Thank you for not smoking: INSANE fireworks explosion sparked by Chinese worker casually dropping cigarette butt out of window#China pic.twitter.com/BywWtQonaj— Avinash K S🇮🇳 (@AvinashKS14) February 17, 2025
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