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التحاق 250 ألف طالب في غزة ببرامج التعليم عن بعد

10:38 ص الثلاثاء 18 فبراير 2025

الأمم المتحدة

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(وكالات)

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، انضمام أكثر من 250 ألف طالب في قطاع غزة إلى برامج التعليم عن بعد، في ظل الدمار الواسع الذي طال 95% من المدارس جراء الحرب الإسرائيلية، وفق ما صرح به المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي.

وأوضح دوجاريك أن الطلاب التحقوا ببرنامج التعليم عن بعد الذي تديره وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، مشيرًا إلى أنهم يواصلون دراستهم في خيام مؤقتة بمناطق مفتوحة، رغم قسوة الظروف الشتوية التي يواجهونها.

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الأمم المتحدة غزة برامج التعليم عن بعد
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