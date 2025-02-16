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إيطاليا.. زلازل تضرب مدينة نابولي بالقرب من بركان هائل

08:17 م الأحد 16 فبراير 2025

مقياس ريختر

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نابولي، إيطاليا - (د ب أ)

تعرضت مدينة نابولي الإيطالية لسلسلة من الزلازل اليوم الأحد، كان أشدها قوة بدرجة 3.9 درجة على مقياس ريختر، وفقا للمعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين.

ووقعت الهزة الأرضية الأكثر شدة في حوالي الساعة 0300 مساء (1430 بتوقيت جرينتش) في غرب المدينة، في منطقة حقول فليجريان البركانية، والتي تعرف بأنها بركان هائل.

ولم يصب أحد كما لم يكن هناك أي ضرر كبير، وفقا للتقارير الأولية، رغم أن السكان هناك شعروا بوضوح بالهزات وغادر الكثير منهم مبانيهم وخرجوا إلى الشارع.

وقال جيجي مانزوني، عمدة مدينة بوزولي إن عناصر الشرطة، بمساعدة العديد من المتطوعين، يقدمون الدعم للسكان.

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مدينة نابولي الإيطالية الزلازل مقياس ريختر المعهد الوطني الإيطالي للجيوفيزياء وعلم البراكين إيطاليا
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